В промзоне Ельца произошло возгорание после падения БПЛА

По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в промышленной зоне Ельца после падения беспилотника, погибших и пострадавших нет.

Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

"Пожарные локализовали возгорание в промышленной зоне Ельца после падения БПЛА. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", - написал он.

По информации Артамонова, оперативные службы проверяют поступающие сообщения о возможном падении обломков беспилотников. "В частности, сообщения о падении БПЛА на здание детского сада не соответствуют действительности", - отметил он.