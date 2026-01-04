В промзоне Ельца произошло возгорание после падения БПЛА
Редакция сайта ТАСС
22:23
обновлено 22:36
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в промышленной зоне Ельца после падения беспилотника, погибших и пострадавших нет.
Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
"Пожарные локализовали возгорание в промышленной зоне Ельца после падения БПЛА. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", - написал он.
По информации Артамонова, оперативные службы проверяют поступающие сообщения о возможном падении обломков беспилотников. "В частности, сообщения о падении БПЛА на здание детского сада не соответствуют действительности", - отметил он.