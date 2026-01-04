ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Сначала сирены работали в Киеве
Редакция сайта ТАСС
04 января, 23:46

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Режим предупреждения об угрозе с воздуха введен на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сначала тревога была объявлена в Киеве, а в течение пяти минут - в оставшихся регионах по всей стране. Ранее в красной зоне находились Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская и Черниговская области. 

