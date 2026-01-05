В Омской области в ДТП со скорой погиб человек

Еще трое пострадали

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 5 января. /ТАСС/. Грузовик столкнулся с автомобилем скорой помощи в Омской области. В результате погиб пациент и пострадали сотрудники скорой, сообщили в прокуратуре региона.

"В результате аварии пациент скорой помощи, находившийся в коме 56-летний мужчина, скончался, два медицинских работника (фельдшеры), а также водитель скорой помощи доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В региональной полиции добавили, что авария произошла по вине 59-летнего водителя грузового автомобиля Mercedes. Он при развороте на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество автомобилю скорой помощи, который двигался на красный сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.