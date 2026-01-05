В Калужской области утонул тракторист

Следователи проводят проверку

КАЛУГА, 5 января. /ТАСС/. Мужчина, управлявший трактором в селе Ульяново Калужской области, съехал в водоем и погиб. Проводится проверка, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"В селе Ульяново Калужской области мужчина, управлявший трактором, допустил съезд в водоем, что привело к утоплению спецтехники и гибели водителя. По данному факту СУ СК России по Калужской области проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.