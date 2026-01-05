В Забайкалье осудили участника террористической организации

Мужчине назначили 15 лет лишения свободы

ЧИТА, 5 января. /ТАСС/. Суд в Забайкальском крае вынес приговор местному жителю - участнику международной террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации, ему назначили 15 лет лишения свободы. Об этом сообщили в Telegram-канале антитеррористической комиссии региона.

"2-й Восточный окружной военный суд признал фигуранта виновным в инкриминируемых преступлениях, по совокупности приговоров ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, оставшегося срока лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей на четыре года с ограничением свободы на один год, со штрафом в размере 100 тыс. рублей.

Фигурант неоднократно размещал видеозаписи с призывами к осуществлению террористической и экстремистской деятельности на личном канале одного из востребованных видеохостингов. Его признали виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности посредством сети "Интернет"), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности посредством сети "Интернет", ч. 2 ст. 282.2 (участие в деятельности экстремистской организации).