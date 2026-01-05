ТАСС: медика в Югре нашли с ножевым ранением в собственном автомобиле

Устанавливаются обстоятельства произошедшего

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС, архив

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 января. /ТАСС/. Правоохранители в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре устанавливают обстоятельства смерти врача подстанции скорой медицинской помощи, который был найден с ножевым ранением в собственном автомобиле. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Мужчина обнаружен в своем автомобиле с ножевым ранением. При этом в ходе изучения записи с камер наблюдения установлено, что к машине никто не подходил несколько часов до того момента, когда его обнаружили родственники", - сказала собеседница агентства.

Ранее местные СМИ сообщили, что 64-летнего доктора обнаружили в Сургуте, автомобиль был припаркован на ул. Первопроходцев. Медик проработал 42 года, спас тысячи жизней.