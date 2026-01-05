Россия выдала Казахстану подозреваемого в мошенничестве с ущербом в $197 тыс.

Фигуранту дела грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 5 января. /ТАСС/. Житель Казахстана, подозреваемый в особо крупном мошенничестве с ущербом на сумму более $197 тыс. задержан в России и экстрадирован в республику. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.

По версии следствия, фигурант дела в 2024-2025 годах в Таразе в Казахстане, "представляясь сотрудником коммерческой организации, обещая высокий доход при вложении денежных средств, предлагал гражданам заниматься совместным бизнесом по оптовой закупке и последующей реализации различных товаров". Свои обещания он не выполнил и скрылся, а деньги присвоил и потратил на личные нужды.

Мужчину, как отметили в надзорном ведомстве, задержали в августе в России после объявления в международный розыск, на родине ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.