В Пермском крае около 40 домов остались без отопления из-за аварии

Специалисты ведут аварийно-восстановительные работы

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 5 января. /ТАСС/. Подача тепла прекращена почти в 40 домах в поселке Теплая Гора в Пермском крае, где 5 января произошла коммунальная авария в котельной. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

"Сегодня в поселке Теплая Гора Горнозаводского округа произошел взрыв газовоздушной смеси в котельной, в результате чего выведено оборудование из строя. Котельная обогревала весь поселок - 38 домов", - написал он.

Махонин уточнил, что на месте работает замминистра ЖКХ региона. "Создали оперативный штаб на уровне округа. Ведем аварийно-восстановительные работы котельной", - добавил он.

По информации губернатора, специалисты проводят демонтаж поврежденной газовой трубы и настраивают оборудование. "На месте готовится площадка для установки модульной котельной", - отметил глава региона.

Махонин подчеркнул, что Роспотребнадзор контролирует температурный режим в жилых помещениях. По данным губернатора, в домах около 20 градусов. "Жителям также предлагаются отопительные приборы. До конца дня специалисты должны настроить подачу теплоснабжения по временной схеме с модульной или основной котельной. Ситуацию держу на личном контроле", - пояснил он.

Ранее прокуратура региона сообщила, что ряд жилых домов в поселке остался без теплоснабжения из-за аварии в котельной. По информации надзорного ведомства, в поселке Промысла оборудован пункт временного размещения граждан. На место выехал прокурор Горнозаводского района региона Максим Трегубов. Организована проверка соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц. На данный момент на территории поселка около минус 6 градусов.