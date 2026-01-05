В Белгородской области при атаке дрона пострадала женщина

Повреждения получил автомобиль

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 5 января. /ТАСС/. Мирная жительница получила ранения в результате атаки украинского дрона в городе Грайвороне Белгородской области. Пострадавшей оказывают помощь в больнице, сообщили в оперштабе региона.

"В городе Грайвороне в результате атаки вражеского дрона ранена мирная жительница. Женщину с баротравмой, осколочными ранениями лица и кисти бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ. В настоящее время медики оказывают пострадавшей необходимую помощь", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что автомобиль получил повреждения. Также в результате детонации посечено остекление частного дома.