В Орловской области уничтожили четыре беспилотника

07:09

ОРЕЛ, 5 января. /ТАСС/. Четыре беспилотных летательных аппарата уничтожили минувшей ночью над территорией Орловской области.

Повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

"Этой ночью на территории Орловской области уничтожены 4 вражеских БПЛА. Благодаря надежной работе наших сил ПВО, повреждений и пострадавших нет. На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов", - написал он. 

