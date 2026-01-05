В Орловской области уничтожили четыре беспилотника
07:09
ОРЕЛ, 5 января. /ТАСС/. Четыре беспилотных летательных аппарата уничтожили минувшей ночью над территорией Орловской области.
Повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
"Этой ночью на территории Орловской области уничтожены 4 вражеских БПЛА. Благодаря надежной работе наших сил ПВО, повреждений и пострадавших нет. На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов", - написал он.