В Пермском крае более 1 360 человек остались без тепла из-за коммунальной аварии

Жителей обеспечивают отопительными приборами

ПЕРМЬ, 5 января. /ТАСС/. Подача тепла прекращена для 1 366 жителей поселка Теплая Гора в Пермском крае в связи с коммунальной аварией в котельной, в зону отключения также попали 5 социально значимых объектов. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"Без тепла остаются 38 жилых домов с населением 1 366 человек и социально значимых объектов", - отмечается в сообщении.

Для помощи населению в поселок направлена аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Пермскому краю. В ее составе 15 человек и 2 единицы техники. Спасатели развернут 5 мобильных пунктов обогрева вместимостью до 30 человек каждый.

На месте создан оперативный штаб по ликвидации последствий и восстановлению работоспособности котельной. Жителей поселка обеспечивают отопительными приборами, создано 3 стационарных пункта обогрева на 294 человека. К ликвидации последствий ЧС привлечено порядка 60 человек и 18 единиц техники от РСЧС.

Ранее прокуратура региона сообщила, что ряд жилых домов в поселке остался без теплоснабжения из-за аварии в котельной. Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале уточнил, что в котельной произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего вышло из строя оборудование. По данным главы региона, котельная обогревала весь поселок. По информации губернатора, специалисты проводят демонтаж поврежденной газовой трубы и настраивают оборудование. Роспотребнадзор контролирует температурный режим в жилых помещениях. По данным Махонина, сейчас в домах около 20 градусов. На данный момент на территории поселка около минус 6 градусов.