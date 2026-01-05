Погибшим на железной дороге в Приангарье детям было 3 и 10 лет

Трагедия произошла из-за того, что мужчина не реагировал на звуковые предупреждения

ИРКУТСК, 5 января. /ТАСС/. Детям, которых вместе с отцом сбил поезд в Иркутской области, было 3 и 10 лет. Трагедия произошла из-за того, что мужчина с детьми не реагировал на звуковые предупреждения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

"Поезд смертельно травмировал троих человек, из них двое - дети 3 и 10 лет", - написал он.

Происшествие произошло накануне вечером. Как сообщали в Восточном межрегиональном управлении СК на транспорте, возбуждено уголовное дело. По версии следствия, на предупреждающие звуковые сигналы локомотивной бригады мужчина не реагировал. Машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. "Приношу соболезнования семье погибших детей, а также родным погибшего мужчины", - добавил Кобзев.