В Забайкалье в ДТП пострадали восемь человек

В их числе есть двое несовершеннолетних

Редакция сайта ТАСС

ЧИТА, 5 января. /ТАСС/. Авария с участием трех автомобилей произошла на федеральной трассе в Забайкальском крае, в результате травмы получили восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

"5 января в дневное время в Читинском районе на федеральной автомобильной дороге А-350 "Чита - Забайкальск" 11 км, по предварительным данным, произошло столкновение трех транспортных средств <...>. Предварительно, восемь участников ДТП доставлены в медицинское учреждение, среди них двое несовершеннолетних", - сообщили в Госавтоинспекции.

Как уточнили в Госавтоинспекции края, в ДТП попали автомобили Toyota Wish, Toyota Corona и Kia Sorento. Сотрудники полиции в настоящее время устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.