В Башкирии в ДТП погибли два человека

Еще трое пострадали

Редакция сайта ТАСС

УФА, 5 января. /ТАСС/. Авария с участием двух легковых автомобилей произошла на трассе в Башкирии, в результате два человека погибли и трое получили различные травмы. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

По предварительной информации, авария произошла на 32-м км западного обхода Уфы. Столкнулись автомобили Lada Granta и Toyota Yaris. "В результате ДТП водитель и пассажир Lada Granta погибли на месте, еще троих участников аварии с различными травмами госпитализировали", - отмечается в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и медицинские работники. Обстоятельства аварии уточняются.