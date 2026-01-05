В Кировской области в ДТП пострадали три человека

Уточняются причины аварии

Редакция сайта ТАСС

КИРОВ, 5 января. /ТАСС/. Авария с участием легкового автомобиля произошла на трассе в Кировской области, в результате пострадали три человека. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции по региону.

"5 января в 10:15 мск у дома №2Г по ул. Крестьянской в Кирове произошло столкновение легкового автомобиля Mazda и грузового автомобиля MAN. В результате происшествия водитель и два пассажира автомобиля Mazda получили травмы", - отмечается в сообщении.

По факту аварии полиция проводит проверку. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, уточняются причины и обстоятельства аварии.