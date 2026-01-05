В Амурской области приостановили движение поездов из-за схода вагонов поезда

Никто не пострадал

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Сход вагонов грузового поезда произошел на перегоне Гудачи - Гонжа в Амурской области, сообщили в Telegram-канале РЖД.

"5 января в 09:01 мск на перегоне Гудачи - Гонжа (Амурская область) произошел сход вагонов грузового поезда. Пострадавших нет. Повреждена железнодорожная инфраструктура. Угрозы экологии нет", - говорится в сообщении.

В связи с происшествием движение поездов на участке приостановлено, ожидаются задержки пассажирских поездов. К месту направлены три восстановительных поезда.

В РЖД создан штаб по ликвидации последствий под руководством первого заместителя генерального директора компании Сергея Кобзева. Причины происшествия устанавливаются.