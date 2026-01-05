В двух областях на севере Украины потребители остались без электричества

Речь идет о Черниговской и Харьковской областях, уточнил замминистра энергетики страны Александр Вязовченко

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Потребители в Черниговской и Харьковской областях Украины остались без света. Об этом сообщил замминистра энергетики Александр Вязовченко на брифинге.

"По состоянию на утро обесточены потребители в Черниговской, Харьковской <...> областях", - сказал он.

По словам замминистра, всего за прошедшую неделю зафиксировано более 100 случаев повреждения электрических сетей в результате боевых действий. Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах.

Для балансировки энергосистемы осуществляется импорт электроэнергии и применяются ограничения потребления. В большинстве регионов действуют графики повременных отключений и графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности.

В понедельник полностью остался без света город Славутич в Киевской области Украины. В ночь на понедельник в Харькове произошла серия взрывов.