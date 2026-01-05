В округе Забайкалья ввели режим повышенной готовности

В поселении создают преграды на пути к домам

Редакция сайта ТАСС

ЧИТА, 5 января. /ТАСС/. Выход воды отмечается на ручье в селе Кадахта Карымского округа Забайкальского края, в поселении создают преграды на пути к домам. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

В населенном пункте проживает порядка 1 тыс. человек.

"В пойме ручья в селе Кадахта на протяжении двух километров наблюдается активный выход воды на поверхность. <...> Власти Карымского округа принимают экстренные меры по ликвидации последствий паводка в селе Кадахта. Введен режим повышенной готовности", - проинформировали в министерстве.

Администрация Карымского округа активизировала работу по устранению угрозы выхода ручья из русла.

"Для оперативного реагирования сформирована координационная группа по устранению паводковых рисков. В состав группы вошли представители РЖД Карымского округа, дорожных служб и предприниматели, обладающие проходимой техникой", - сообщил глава регионального министерства Павел Волжин.

По данным администрации Карымского округа, организован подвоз материала для создания искусственных неровностей для отвода воды от жилых домов. Запланирована работа тяжелой техники на проблемных участках ручья. Также предусмотрены инженерные мероприятия по вскрытию мест выхода воды и прокопка канала в середине русла снизу вверх. Это поможет обеспечить сток поступающей воды.

Отмечается, что такие подтопления не редкость для ручья в поселении. Ключ "кипит" в хаотичном порядке, предугадать следующее место выхода воды невозможно.