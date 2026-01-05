ТАСС: в Челябинске выявили жителя, хранившего взрывчатку

Мужчину заключили под стражу

ЧЕЛЯБИНСК, 5 января. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области выявили местного жителя по делу о незаконном хранении взрывчатки. У него изъяли компоненты взрывного устройства, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"УФСБ в результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по месту проживания местного жителя изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Кроме того, следствием указанное преступление будет квалифицировано по ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатки). В дальнейшем будет квалифицировано как покушение на теракт", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Центральный районный суд Челябинска избрал задержанному меру пресечения в виде ареста на два месяца. В отношении фигуранта продолжаются следственные действия.