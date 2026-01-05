Le Parisien: в пригороде Парижа неизвестный ранил ножом пассажиров поезда

По информации издания, пострадали два человека

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 5 января. /ТАСС/. Неизвестный напал с ножом на пассажиров пригородной электрички RER в департаменте Ивелин парижского региона Иль-де-Франс. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источник.

По информации издания, пострадали два человека. Одному из них злоумышленник нанес удар в поезде. Отмечается, что во время нападения пассажир спал.

На другого человека мужчина напал уже на станции в коммуне Ле-Везине, после чего скрылся.