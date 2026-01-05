ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Запорожской области повреждены жилой дом и автомобиль после обстрела ВСУ

Никто не пострадал
08:57

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки обстреляли территорию Каменско-Днепровского округа Запорожской области, повреждены жилой дом и легковой автомобиль, пострадавших нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

"За прошедшие сутки в результате обстрела со стороны противника повреждены кровля, фасад, остекление жилого дома и автомобиль в Каменско-Днепровском муниципальном округе. Пострадавших нет", - написал он.

По информации главы региона, также были зафиксированы попытки атаки на критическую инфраструктуру - линии электропередачи в Каменско-Днепровском муниципальном округе.

"Все службы работают в штатном режиме", - добавил Балицкий. 

