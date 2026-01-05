ВСУ выпустили более 170 беспилотников по Белгородской области за сутки

При атаках пострадали жители

БЕЛГОРОД, 5 января. /ТАСС/. Вооруженные сил Украины (ВСУ) выпустили за минувшие сутки по Белгородской области 174 беспилотника и 36 боеприпасов. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

"В Белгородском округе по поселкам Дубовое, Майский, Малиновка, Октябрьский, Разумное, селам Бессоновка, Николаевка, Репное, Устинка, Щетиновка и Ясные Зори произведены атаки 28 беспилотников, 18 из которых сбиты и подавлены. В поселке Октябрьский в результате атаки FPV-дрона на автомобиль, в котором ехала семья, погиб мужчина. Женщина и 4-летний ребенок получили множественные осколочные ранения. В тяжелом состоянии они госпитализированы в медицинские учреждения г. Белгорода. <...> В поселке Разумное в результате детонации беспилотника на парковке коммерческого объекта пострадали три человека", - говорится в сообщении.

В Грайворонском округе по городу Грайворону и семи населенным пунктам было выпущено 36 боеприпасов в ходе восьми обстрелов и 23 беспилотника, восемь из которых сбиты. Ранения получил мирный житель в ходе ракетного удара, его госпитализировали в областную клиническую больницу. Кроме того, в селе Новостроевка-Первая от удара FPV-дрона по автомобилю ранен мужчина, он госпитализирован. В Борисовском округе при детонации дрона ранения получил мужчина, над округом также сбиты 26 беспилотников.

По данным оперштаба, в Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино и семи населенным пунктам выпущен 21 беспилотник, 13 из которых подавали и сбили, ранение получил мужчина в результате атаки БПЛА. Город Губкин был атакован беспилотником самолетного типа, также над округом были сбиты 3 БПЛА. В Краснояружском округе по четырем населенным пунктам были выпущены 11 беспилотников, 7 из которых подавлены и сбиты. Над Прохоровским округом были сбиты 8 беспилотников, над Ракитянским округом - 1 беспилотник, над Чернянским округом - 2 БПЛА самолетного типа, над Яковлевским округом сбиты 13 БПЛА самолетного типа.

Как сообщили в оперштабе, над Белгородом за минувшие сутки ПВО сбила четыре беспилотника самолетного типа, в Валуйском округе по 11 населенным пунктам выпущены 32 БПЛА, 14 из которых сбиты. Также над Волоконовским округом был сбит один FPV-дрон.