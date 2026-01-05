У Чукотки во льдах Берингова моря застрял теплоход

Угрозы безопасности жизни и здоровья членов экипажа нет

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 5 января. /ТАСС/. Теплоход застрял во льдах Берингова моря у поселка городского типа Беринговского на Чукотке. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

"В акватории Берингова моря в районе поселка городского типа Беринговского Чукотского автономного округа теплоход застрял во льдах. Угрозы безопасности жизни и здоровья членов экипажа нет", - сообщили в прокуратуре.

Инцидент произошел 4 января. Компанией-фрахтователем принимаются меры по организации буксировки судна.

Магаданская транспортная прокуратура держит ситуацию на контроле.