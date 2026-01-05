В Берлине около 30 тыс. домохозяйств третий день остаются без света

Это произошло из-за возгорания подвесного кабельного моста, сообщила газета Der Tagesspiegel

БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Примерно 30 тыс. домохозяйств и 1,7 тыс. предприятий уже третий день остаются без электричества в Берлине из-за поджога подвесного кабельного моста. Об этом сообщила газета Der Tagesspiegel со ссылкой на компанию-оператора Stromnetz Berlin.

Властям удалось восстановить энергоснабжение около 10 тыс. домохозяйств и 300 предприятий в районе Лихтерфельде, однако света по-прежнему нет в районах Николасзе, Целендорф и Ванзе.

Ранее власти Берлина объявили режим чрезвычайной ситуации после того, как часть районов на юго-западе города осталась без электричества из-за поджога кабелей. Он позволяет без лишних проволочек привлечь к устранению последствий той или иной катастрофы Бундесвер, федеральную полицию или гуманитарные организации для оказания помощи пострадавшим.

В субботу около 50 тыс. домохозяйств и 2 тыс. торговых точек в Берлине остались без электричества из-за возгорания подвесного кабельного моста. Полиция сразу не исключила версию поджога, которая позже подтвердилась. Ответственность за диверсию взяла на себя леворадикальная анархистская группировка "Вулкан", которая под разными названиями действует в Берлине и Бранденбурге на протяжении 14 лет. Левые радикалы в письме, направленном в полицию, заявили о стремлении "обесточить власть имущих" и открыто призвали к новым диверсиям на энергетических объектах, а также утверждали, что их поджог был направлен против "имперского образа жизни".

Сенатор Берлина по экономическим вопросам Франциска Гиффай в эфире радиостанции RBB призвала в понедельник федеральные власти помочь в расследовании диверсии.