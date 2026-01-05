DPA: самолет Air France совершил внеплановую посадку в Мюнхене

В салоне лайнера появился запах гари, сообщило агентство

БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Air France совершил внеплановую посадку в аэропорту Мюнхена из-за запаха гари в салоне. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя аэропорта.

Инцидент произошел в воскресенье вечером. Лайнер следовал по маршруту Бейрут - Париж. Что стало причиной запаха гари, пока неизвестно. Самолет приземлился в 20:19 (22:19 мск) в Мюнхене и пока остается на территории аэропорта.

Пассажиры были размещены в отелях. Никто не пострадал.