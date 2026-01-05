В Амурской области 35 вагонов грузового поезда сошло с рельсов

Повреждена железнодорожная инфраструктура

ХАБАРОВСК, 5 января. /ТАСС/. В Амурской области 35 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Гонжа - Гудачи Забайкальской железной дороги. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"5 января в Магдагачинском муниципальном округе на перегоне Гонжа - Гудачи Забайкальской железной дороги произошел сход вагонов грузового поезда. В сходе 35 вагонов. Повреждена железнодорожная инфраструктура. Угрозы экологии нет", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее со ссылкой на РЖД, движение на участке приостановлено, ожидаются задержки пассажирских поездов.

Для ликвидации последствий схода к месту происшествия направлены восстановительные поезда. Туда же следует оперативная группа МЧС. В главном управлении МЧС России по Амурской области организована рабочая группа постоянно действующего оперативного штаба.