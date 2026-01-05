ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Киевской области повреждены объекты энергетики

Энергетики начали восстановительные работы
Редакция сайта ТАСС
09:37

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Объекты энергетики повреждены в Киевской области, критическая инфраструктура в городе Славутиче переведена на резервное питание. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Киевской областной госадминистрации Николай Калашник.

По его словам, на фоне повреждения объектов энергетики все службы работают в усиленном режиме. Город Славутич сначала остался без централизованного электроснабжения. Энергетики начали восстановительные работы, критическая инфраструктура переведена на резервное питание, тепло и вода подаются, социальные учреждения работают от генераторов.

Как сообщил на брифинге замминистра энергетики Александр Вязовченко, без света остались также потребители в Черниговской и Харьковской областях Украины. В офисе генпрокурора сообщали, что город Славутич был полностью обесточен. 

