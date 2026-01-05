В Приамурье при пожаре в доме в селе погибли четыре человека

Выясняются личности погибших

ХАБАРОВСК, 5 января. /ТАСС/. Пожар произошел в частном доме в селе Тыгда Магдагачинского округа Амурской области, погибли четыре человека. Об этом сообщили в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

Возгорание в доме по улице Лесной произошло ночью. Через три минуты после сообщения о происшествии на место прибыли пожарные.

"Из-за позднего обнаружения пожара огонь успел распространиться на всю постройку. В результате дом поврежден по всей площади, кровля уничтожена. В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы обнаружены тела четырех погибших, в том числе женщины", - говорится в сообщении.

Выясняются личности погибших и обстоятельства возникновения пожара.

Жилое помещение, как отмечается, не было оборудовано автономными дымовыми пожарными извещателями.