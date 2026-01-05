ТАСС: в Архангельской области задержали мужчину за оправдание операции СБУ

В ходе операции "Паутина" украинские БПЛА атаковали российские военные аэродромы

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Житель Архангельской области задержан по подозрению в оправдании терроризма в интернете, а именно - операции СБУ "Паутина", в ходе которой украинские БПЛА атаковали российские военные аэродромы. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Задержан Михов Антон Викторович, 07.02.1977 года рождения, подозревается в публичном оправдании терроризма, совершенном с использованием электронной сети и информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В действиях Михова А.В. усматриваются признаки преступления, предусмотренного и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ", - сказал собеседник агентства.

Согласно материалам дела, которые есть в распоряжении ТАСС, Михов в июне 2025 года через Telegram-чат одной из публичных групп в мессенджере Telegram "при обсуждении новостного поста о террористических актах, в ходе которых российские военные аэродромы "Дягилево" Рязанской области, "Оленья" Мурманской области, "Иваново" Ивановской области и "Белая" Иркутской области подверглись атаке FPV-дронами, публично заявил о признании идеологии и практики терроризма правильными". Михов умышленно незаконно разместил под вышеуказанным новостным постом в телеграм-чате группы "собственноручно подготовленный циничный текстовый комментарий", содержащий заявление, направленное на публичное оправдание совершенных терактов, адресуя его неопределенно широкому кругу лиц и заведомо зная, что комментарий доступен всем пользователям Telegram, уточняется там.

Как сообщал в октябре 2025 года директор ФСБ России Александр Бортников, британские спецслужбы непосредственно руководили операцией "Паутина", в ходе которой украинские беспилотники атаковали российские военные аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

Бортников отмечал, что операция СБУ "Паутина" была проведена под непосредственным контролем британской разведки накануне переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 2 июня 2025 года. Он также подчеркивал, что британская сторона обеспечила последующее информационное сопровождение операции, распространяя через СМИ ложные сведения о масштабах ущерба и о якобы исключительно украинском происхождении диверсии.

Кроме того, глава ФСБ заявлял, что инструкторы британских спецподразделений SAS и разведки MI6 спланировали серию атак беспилотников по офису и объектам Каспийского трубопроводного консорциума, среди акционеров которого есть компании из России, Казахстана и США.