В Амурской области завели дело после схода вагонов грузового поезда

Размер ущерба составил более 1 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 5 января. /ТАСС/. Следователи в Амурской области возбудили уголовное дело после схода с рельсов вагонов с углем грузового поезда. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

"Следователями Забайкальского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба)", - говорится в сообщении следственного управления.

Движение приостановили в обоих направлениях. Ожидается, что задержатся четыре пассажирских поезда.

На место происшествия направили восстановительные поезда. Размер ущерба составил более 1 млн рублей. Сообщается, что пострадавших нет.