В Приамурье ожидается задержка четырех поездов после схода вагонов

Ущерб превысил 1 млн рублей

ХАБАРОВСК, 5 января. /ТАСС/. Четыре пассажирских поезда, как ожидается, будут задержаны после схода вагонов в Амурской области, ущерб превысил 1 млн рублей. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК России.

"Движение поездов приостановлено в обоих направлениях. Ожидается задержка четырех пассажирских поездов", - говорится в сообщении следственного управления. Размер ущерба превысил 1 млн рублей, уточняется в сообщении. Пострадавших нет.