В Таиланде в первые дни нового года в ДТП пострадали 27 россиян

БАНГКОК, 5 января. /ТАСС/. По меньшей мере 27 россиян пострадали в Таиланде в результате ДТП в течение первых дней нового года. Об этом сообщил таиландский Центр безопасности дорожного движения.

По его данным, больше всего россиян - 18 человек - пострадали в дорожных инцидентах в период с 1 по 5 января на курортном острове Пхукет. Остальные получили травмы различной степени тяжести в провинциях Сураттхани, Трат и в Бангкоке.

Как информировало Управление по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий, более 240 человек погибли в результате ДТП по всему королевству в период новогодних каникул с 30 декабря по 5 января. Среди жертв есть один россиянин, который 1 января попал в ДТП с мотоциклом в Паттайе. Основными причинами всех аварий стали превышение скорости и агрессивная езда - порядка двух третей всех инцидентов. Около 70% всех аварий произошли с участием мотоциклов.

Из-за инцидентов на дорогах в Таиланде в 2025 году погибли более 12 тыс. человек, около 900 тыс. пострадали. Среди погибших - 569 иностранцев, в том числе пятеро россиян.