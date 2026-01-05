В Латвии не подтвердили причастность судна в Лиепае к повреждению морского кабеля

Поврежденный кабель принадлежит частной фирме

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 5 января. /ТАСС/. Следственные органы Латвии после проведенной проверки не подтвердили причастность находящегося в порту Лиепая судна к повреждению морского оптического кабеля, который связывает республику с Литвой. Об этом говорится в сообщении латвийской полиции.

Ранее агентство BNS сообщало, что следствие подозревало в повреждении кабеля грузовое судно. Оно было препровождено в порт Лиепая, но судно и команда не были арестованы, моряки сотрудничали со следствием. Утверждается, что первоначально судно прошло над недействующей частью кабеля, но затем изменило курс и прошло над вышедшим после этого из строя участком. Поврежденный кабель принадлежит частной фирме.

4 января национальный центр Литвы по управлению кризисами сообщил, что ответственные структуры Литвы и Латвии работают над установлением причины повреждения морского кабеля между литовским поселком Швентойи и латвийским городом Лиепая. Латвийская сторона также подтвердила факт повреждения кабеля и то, что ведется расследование происшествия.