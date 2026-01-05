В РФ пресекли контрабанду из Латинской Америки 40 кг кокаина на 600 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба ФТС России/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России совместно с Северо-западной оперативной и Балтийской таможнями пресекли контрабанду из Латинской Америки 40 кг кокаина стоимостью 600 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Сотрудниками главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России совместно с Северо-западной оперативной и Балтийской таможнями пресечена контрабанда крупной партии наркотиков из Латинской Америки. Из незаконного оборота изъято 40 кг кокаина, стоимость которого на черном рынке оценивается в 600 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ФТС, товар был спрятан в технологических полостях контейнера, доставленного грузовым морским судном. Таможенники выявили поставку благодаря сработавшей системе управления рисками и принятым мерам таможенного контроля.

"Контейнер был просканирован инспекционно-досмотровым комплексом и осмотрен служебными собаками. В результате внутри обшивки были обнаружены посторонние вложения - 40 брикетов с порошком и кристаллами белого цвета. Экспертиза показала, что это наркотическое средство - кокаин", - отмечается в сообщении.

По факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере Балтийской таможней возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

"Проводятся следственно-оперативные мероприятия", - добавили в ФТС.