В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали два человека

При поступлении в больницу у одного из пострадавших произошла остановка сердца, однако благодаря усилиям медиков сердцебиение успешно восстановлено

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 5 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дронов два автомобиля в Белгородской области. Ранения получили два человека, сообщили в оперативном штабе региона.

"Два мирных жителя ранены в результате атак дронов ВСУ", - говорится в сообщении.

Как уточнили в оперштабе, в городе Грайвороне дрон атаковал припаркованный грузовой автомобиль рядом с объектом торговли, водитель получил ранения. Пострадавшего доставили в Грайворонскую центральную районную больницу в крайне тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями головы, рваными ранами рук и ног и травматической ампутацией пальцев кисти. "При поступлении в больницу у пострадавшего произошла остановка сердца, однако благодаря усилиям медиков сердцебиение успешно восстановлено. В отделении реанимации врачи продолжают бороться за его жизнь", - отметили в оперштабе.

В селе Белянка Шебекинского округа дрон ударил по грузовому автомобилю, водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения спины, ноги и лица. Раненого мужчину транспортируют в областную клиническую больницу, его состояние оценивается как средней степени тяжести.