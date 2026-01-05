У генконсульства РФ в Хургаде нет данных о россиянах на борту севшей на мель яхты

По информации портала Cairo24, все пассажиры и члены экипажа были успешно эвакуированы с судна

КАИР, 5 января. /ТАСС/. Генконсульство РФ в городе Хургада не получало информацию о россиянах, находившихся на борту туристической яхты, которая села на мель на юго-востоке Египта. Об этом ТАСС сообщили в диппредставительстве.

"Данные о возможном нахождении на судне россиян в Генконсульство не поступали", - подчеркнули дипломаты.

Ранее стало известно, что яхта, на борту которой находились 28 человек, села на мель к югу от египетского города Марса-эль-Алам. По информации портала Cairo24, все пассажиры и члены экипажа были успешно эвакуированы с судна, их жизни и здоровью ничего не угрожает. На борту яхты находились 20 туристов различных национальностей.