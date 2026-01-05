Организатору айс-флоатинга предъявили обвинение после пропажи женщины

Поиски пропавшей продолжаются

МУРМАНСК, 5 января. /ТАСС/. Индивидуальному предпринимателю из Мурманской области предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ в Telegram-канале.

"Следственными органами СК России по Мурманской области предъявлено обвинение индивидуальному предпринимателю в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека)", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, 1 января 2026 года в акватории Кольского залива возле берега Поморской набережной города Кола предприниматель организовал для группы лиц услугу айс-флоатинга - купание в специализированных гидротермокостюмах в холодное время года. В ходе мероприятия одну из участниц, женщину 1968 года рождения, сильным течением унесло в неизвестном направлении. Местонахождение пострадавшей до сих пор не установлено, она считается пропавшей без вести. В отношении предпринимателя избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Поиски пропавшей женщины - гражданки Белоруссии - продолжаются. Для обследования акватории Кольского залива и Баренцева моря привлечен вертолет Ми-8 МЧС России с экипажем и спасателями Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра на борту. Работы также ведутся наземной и водной группировками.

Инцидент произошел в период экстремально низких температур в Мурманской области. По данным синоптиков, с 1 января в регионе установились морозы от минус 25 до минус 38 градусов в западных и центральных районах. Такой температурный режим, по прогнозам, сохранится до конца суток 6 января. В Баренцевом море фиксируется сильный ветер до 17 м/с и медленное обледенение судов.