Актера сериала "Клюквенный щербет" задержали в Стамбуле по делу о наркотиках

В рамках расследования дела под стражу взяты 36 человек, сообщило надзорное ведомство

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Murad Sezer, архив

СТАМБУЛ, 5 января. /ТАСС/. Турецкий актер Догукан Гюнгер, известный по главной роли в сериале "Клюквенный щербет", задержан полицией Стамбула в рамках расследования прокуратурой дела о приобретении, хранении и употреблении наркотиков. Об этом сообщило надзорное ведомство.

Всего задержаны 23 человека, в том числе деятели культуры и блогеры. К настоящему времени в рамках расследования дела под стражу взяты 36 человек.

В декабре сообщалось о задержании главного редактора турецкого телеканала Habert rk Мехмета Акифа Эрсоя, актрисы Эзги Эйюбоглу, известной по сериалу "Великолепный век", а также президента турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Садеттина Сарана после положительного теста на наркотики.