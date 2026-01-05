На айс-флоатинге в Заполярье использовали просроченные костюмы

Предпринимателю, организовавшему услугу, объявили обвинение

МУРМАНСК, 5 января. /ТАСС/. Специализированные гидротермокостюмы, которые использовали для экстремального купания - айс-флоатинга в Кольском заливе Мурманской области, не соответствовали требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ в своем Telegram-канале.

"В рамках расследования уголовного дела у фигуранта изъяты специализированные гидротермокостюмы, осмотр которых установил, что они не соответствуют требованиям безопасности, имеют истекший срок годности, а надлежащее ежегодное освидетельствование отсутствует", - отмечается в сообщении.

На основании этих данных индивидуальному предпринимателю, организовавшему услугу, предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, инцидент произошел 1 января в акватории Кольского залива у Поморской набережности города Кола. Предприниматель оказывал группе клиентов услугу по купанию в гидротермокостюмах в холодное время года. В ходе мероприятия одну из участниц, женщину 1968 года рождения, гражданку Республики Белоруссия, сильным течением унесло в неизвестном направлении. Ее местонахождение до сих пор не установлено.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Для обследования обширной акватории Кольского залива и Баренцева моря привлекался вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту. Работы также продолжаются наземной и водной группировками.