Мальчика в Приангарье госпитализировали после нападения собак

Ребенку помогла женщина, она отогнала животных

ИРКУТСК, 5 января. /ТАСС/. Стая бродячих собак напала на 10-летнего мальчика в Иркутской области. Ребенка госпитализировали с множественными ранами, сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

"5 января в дневное время на пешеходной тропинке в районе частного сектора вблизи детского сада на улице Мехколонны в Усть-Куте на 10-летнего мальчика напала стая безнадзорных собак, причинив ему множественные укушенные и рваные раны", - говорится в сообщении.

Жительница одного из жилых домов помогла ребенку, отогнав животных. С полученными травмами пострадавший доставлен в Усть-Кутскую городскую больницу, за его состоянием следят медики.

В ведомстве добавили, что по инициативе прокуратуры сложившаяся ситуация обсуждалась на совещании с другими правоохранительными органами, органами местного самоуправления и службой ветеринарии.

В следственном управлении СК по Иркутской области сообщили о возбуждении уголовного дела о халатности по факту произошедшего (ст. 293 УК РФ).

Прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования.