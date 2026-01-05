В Красноярском крае белый медведь напал на семью во время рыбалки

Пострадавшие относятся к представителям коренных малых народов Севера

КРАСНОЯРСК, 5 января. /ТАСС/. Семья, пострадавшая от нападения белого медведя на севере Красноярского края, относится к коренным малым народам Севера, во время прихода хищника она занималась рыбалкой. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе региональной полиции.

"Животное подошло к рыболовецкой точке, где пострадавшие занимались традиционным национальным промыслом", - сказали в пресс-службе, уточнив, что семья относится к представителям коренных малых народов Севера.

Ранее в управлении МВД по региону сообщили, что белый медведь напал на семью из трех человек, в том числе ребенка, в 40 км от поселка Носок в Красноярском крае. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

ТАСС обратился за комментарием о состоянии пострадавших в региональный Минздрав.