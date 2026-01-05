В Ульяновской области в ДТП с двумя машинами погиб человек

Еще шесть пострадали

Редакция сайта ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 5 января. /ТАСС/. ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на трассе в Сенгилеевском районе Ульяновской области, в результате погибла женщина, еще шесть человек, в том числе двое детей, доставлены в медучреждение. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД России по региону.

Авария произошла около 13:45 (12:45 мск) на 10-м км автодороги Большие Ключищи - Сенгилей - Байдулино на территории Сенгилеевского района. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Polo, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Granta.

"В результате ДТП пассажир Lada Granta (женщина, личность устанавливается) от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Оба водителя, пассажир Volkswagen Polo (женщина, 1991 года рождения) и три пассажира Lada Granta (женщина, 1995 года рождения, двое несовершеннолетних - мальчик и девочка, оба 2017 года рождения) доставлены в медицинское учреждение города Ульяновска", - отмечается в сообщении.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В настоящее время на данном участке автодороги затруднено движение транспорта. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и других служб.