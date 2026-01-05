В Литве назвали возможную причину повреждения морского кабеля

Вероятно, кабель повредил шторм, указал руководитель Национального центра Литвы по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас

ВИЛЬНЮС, 5 января. /ТАСС/. Штормы, скорее всего, стали причиной повреждения морского оптоволоконного кабеля между Литвой и Латвией для связи в интернете со странами Скандинавии. С таким предположением выступил руководитель Национального центра Литвы по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас.

"Похоже на то, что инцидент связан со штормами, погодными условиями", - заявил он журналистам. "Скорее всего, это подводный обрыв. Что за повреждение на деле, установят по прибытии на место происшествия инженеры", - отметил он.

По словам Виткаускаса, процесс несколько затянется, так как специалисты сейчас заняты осмотром и ремонтом подводного кабеля между Финляндией и Эстонией Elisa, авария на котором произошла перед новогодними праздниками. Оба кабеля принадлежат частной компании Arelion.

По данным руководителя литовского центра, проводящая свое расследование полиция Латвии осмотрела подозреваемое в повреждении кабеля грузовое судно, изучила якорь, техническое оборудование, опросила нескольких человек. Ничего свидетельствующего о том, что судно причастно к аварии, не обнаружено.

"Предположительно, оно (находящееся в порту Лиепая судно - прим. ТАСС) не принадлежит ни одной из стран ЕС. Но пока ведется следствие, детальная коммуникация об этом должна исходить от латвийской стороны", - сказал Виткаускас.

4 января национальный центр Литвы по управлению кризисами сообщил, что ответственные структуры Литвы и Латвии работают над установлением причины повреждения морского кабеля между литовским поселком Швентойи и латвийским городом Лиепая. Латвийская сторона также подтвердила факт повреждения кабеля и то, что ведется расследование происшествия.