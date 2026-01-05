В Липецкой области при атаке БПЛА пострадала женщина

Обломки беспилотника попали в несколько многоквартирных домов в Ельце

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Женщина получила баротравму при атаке БПЛА в Липецкой области. Обломки беспилотника попали в несколько многоквартирных домов в Ельце, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В Ельце обломки БПЛА попали в несколько многоквартирных жилых домов. Пострадала одна женщина - у нее баротравма. Она госпитализирована, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. По предварительной информации, других пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.

По информации главы региона, на месте работают специалисты, они проводят обследование территории и обезвреживание обломков. "В квартирах повреждено остекление", - добавил губернатор.