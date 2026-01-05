В Германии задержали экс-депутата Рады

Как сообщил офис генпрокурора Украины, бывший депутат находился в международном розыске

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Бывший депутат Верховной рады задержан в Германии по подозрению в манипуляциях на фондовом рынке.

Как сообщил офис генпрокурора Украины в своем Telegram-канале, экс-депутат находился в международном розыске. В прокуратуре не назвали имя задержанного, однако издание "Страна" уточнило, что речь идет о Руслане Демчаке, который входил в партию экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) и был заместителем главы финансового комитета Рады.

В сообщении офиса генпрокурора говорится, что в августе 2023 года депутату предъявили обвинения в "пособничестве манипулированию на фондовом рынке и легализации доходов, полученных преступным путем". По данным следствия, еще в 2017 году депутат получил искусственную инвестиционную прибыль за счет операций с облигациями внутреннего государственного займа на фондовых биржах. Теперь ожидается его экстрадиция на Украину, добавили в офисе.