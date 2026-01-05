В Ленобласти охотник принял машину за лося и застрелил пассажира

Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Мужчина, принимавший участие в охоте на лося в Кингисеппском районе Ленинградской области, застрелил пассажира, проезжавшего мимо автомобиля. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Следственного управления СК России по региону.

"Обвиняемый, являясь участником охотничьей группы и осуществляя охоту на лося, занимая позицию в лесном массиве, принял движущийся по автодороге автомобиль за животное - лося и осуществил два выстрела. В результате неосторожных противоправных действий произошло сквозное огнестрельное ранение правого бедра мужчины, находящегося на переднем пассажирском сиденье салона автомобиля, которое послужило причиной смерти последнего", - сказано в сообщении.

В отношении 27-летнего охотника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Мужчина задержан, следователем ему предъявлено обвинение. В ходе допроса вину в совершении преступления мужчина признал. Поясняется, что в ходе расследования будет также дана оценка лицам ответственным за организацию охоты