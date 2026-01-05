Средства ПВО РФ за пять часов сбили 50 украинских беспилотников

Над территорией Белгородской области уничтожили 44 БПЛА

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны России за пять часов сбили 50 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ, 44 из них - над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"5 января т. г. в период с 11:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 44 БПЛА - над территорией Белгородской области, 4 БПЛА - над территорией Курской области и 2 БПЛА - над территорией Липецкой области", - говорится в сообщении.