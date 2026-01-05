В Поморье завели дело против подозреваемого в публичном оправдании терроризма

Проводятся следственные действия

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 5 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении 48-летнего жителя города Северодвинска Архангельской области, подозреваемого в публичном оправдании терроризма в интернете. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети "Интернет"). По версии следствия, в июне 2025 года подозреваемый в открытом доступе в публичном чате одного из мессенджеров поддерживал идеологию терроризма, а также разместил тестовый комментарий, поддерживающий и оправдывающий осуществление террористической деятельности", - отмечается в сообщении.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По месту жительства подозреваемого проведен обыск, изъяты носители информации, имеющие значение для дела. Допрашиваются свидетели, проводится сбор доказательственной базы. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

Подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.