В Воронеже вновь объявили непосредственную угрозу атаки БПЛА

Жителей призвали отойти от окон и зайти в помещение

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 5 января. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара БПЛА во второй раз с начала суток объявлена на территории Воронежа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Внимание! Воронеж - вновь тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА - сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112", - написал он.