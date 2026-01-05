В Воронеже вновь объявили непосредственную угрозу атаки БПЛА
13:55
ВОРОНЕЖ, 5 января. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара БПЛА во второй раз с начала суток объявлена на территории Воронежа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
"Внимание! Воронеж - вновь тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА - сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112", - написал он.