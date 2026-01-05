В Белгородской области при атаках дронов пострадали два человека

В их числе есть ребенок

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 5 января. /ТАСС/. Два мирных жителя, в том числе шестилетний ребенок, получили ранения в результате ударов украинских беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"При очередных ударах ВСУ ранены еще два мирных жителя, в том числе шестилетний ребенок", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в поселке Пятницкое Волоконовского округа в результате атаки FPV-дрона получила ранение шестилетняя девочка, ребенок с осколочным ранением грудной клетки доставлен в Валуйскую центральную районную больницу. В селе Орехово Валуйского округа от удара дрона пострадал мужчина, медики доставляют его в центральную районную больницу со слепыми осколочными ранениями. "Информация о последствиях уточняется", - добавили в оперштабе.